La formación de Sol de América para medir hoy a Cerro Porteño

Sol de América disputa los octavos de final de la Copa Paraguay 2025 tres días después de salvar la categoría en la División Intermedia. El Danzarín dejó atrás la valiosa victoria 3-1 sobre Encarnación FC en la última fecha y apunta a Cerro Porteño por el batacazo: el partido comienza a las 19:00, hora de nuestro país, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá.

A pesar del corto tiempo de descanso con relación al partido anterior, el técnico Ángel Martínez repetirá a 10 de los 11 jugadores que iniciaron contra el Albirrojo en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa. La única modificación que decidió realizar el DT paraguayo es en el arco: ingresa Matías Bordón por Diego Aranda. “Matías Bordón venia atajando en Copa Paraguay”, aseguró.

La formación de Sol de América vs. Cerro Porteño en la Copa Paraguay

Matías Bordón; Aquilino Giménez, Gustavo Giménez, Rodrigo Duarte, Carlos Samudio; Ángel Aguayo, Stevens Gómez, Edgardo Orzusa; Fernando Leguizamón; Julio Rivarola y Emanuel Kovacs.