El mensaje de Juan Manuel Iturbe luego de regresar en Cerro Porteño

Cerro Porteño anunció hoy que Juan Manuel Iturbe cumplió con las exigencias que estableció la directiva luego de la separación y está nuevamente a disposición del cuerpo técnico. El futbolista fue separado el 7 de octubre y regresa al plantel después de estar ausente en 7 partidos. El atacante de 33 años publicó un mensaje sobre el comunicado del club.

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“Todo es aprendizaje y crecimiento. Agradecido por el respaldo y con la misma ilusión, compromiso y con mucha ilusión de seguir defendiendo estos colores”, escribió Iturbe en una historia de Instagram. El jugador fue uno de los cinco separados por la dirigencia junto a Robert Piris da Motta, Cecilio Domínguez, Cristhian Paredes y Abel Luciatti.

¿Cuándo fue la última vez que Juan Manuel Iturbe jugó en Cerro Porteño?

Juan Manuel Iturbe no juega desde el 5 de octubre, dos días antes de la conferencia en La Nueva Olla en la que Blas Reguera oficializó la separación de los futbolistas. El ex Gremio de Porto Alegre fue titular y salió sustituido a los 59 minutos en la derrota 2-0 con 2 de Mayo por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay.