Nacional: El rejuvenecido Santa Cruz se divierte bajo la lluvia

El entrenador de Nacional, Felipe Ariel Giménez, conformó el equipo inicialista para el test match contra Ameliano con: Gerardo Ortiz; Juan Segundo Feliú, Thomas Gutiérrez, Alexis Cañete y Rodolfo Argüello; Mauricio Cabrera, Roberto Ramírez, Silvio Torales y Carlos Arrúa; Hugo Adrián Benítez y Lucas González.

El elenco de la parte complementaria estuvo integrado por: Santiago Rojas; Carlos Espínola, Alejandro Maciel, Gastón Benítez y Juan Sebastián Vargas; Orlando Gaona Lugo, Leandro Meza, Richard Prieto y Hugo Iván Valdez; Franco Pelozo y Roque Santa Cruz.

Los tantos locales fueron marcados por Santa Cruz, Prieto (de penal) y Gaona Lugo. Las conversiones albiazules fueron de Elvio Vera (penal) y Fredy Vera.

Roque se divirtió con los muchachos bajo la lluvia, la que en cierta medida alteró los planes en cuanto a la duración de los picados.

En materia de comunicación, la V azulada parece continuar en las categorías de ascenso. Los datos relacionados a sus formaciones no fueron publicados.