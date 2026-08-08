Roberto Nanni: “Somos un club humilde, con muchas ganas, con una ambición de terminar arriba”

El rendimiento sólido del equipo, la solidez defensiva y la ambición táctica fueron destacados por su entrenador, Roberto Nanni, quien valoró el peso anímico de los tres puntos en medio de un arranque de temporada muy disputado.

Lea más: Ameliano vence por primera vez a Cerro Porteño

La satisfacción del deber cumplido y la solidez defensiva

Con la premisa clara de escalar posiciones y dejar atrás los fantasmas de la zona roja de la tabla de promedios, Nanni analizó el planteamiento y el peso específico de ganarle a un rival de jerarquía: “Nosotros, más allá del rival, lo habíamos manifestado la semana: tenemos un objetivo claro de sumar, de tratar de alejar al club de la tabla de abajo y de acercarlo a la tabla alta, que nos permita jugar una Copa. Veníamos compitiendo muy bien”.

Asimismo, el estratega hizo hincapié en la importancia de mantener el arco en cero por primera vez en el campeonato: “Es el primer partido que terminamos con la valla en cero; nos habían convertido algunos goles y nos había costado mucho convertir. Creo yo que hoy, ante un gran rival, es muy importante. Los tres puntos siempre son muy importantes porque nos da tranquilidad para seguir trabajando. Queríamos ganar, necesitábamos sumar, así que nos vamos felices por el triunfo”.

Victoria inédita y el cariño de la hinchada rival

Consultado sobre el hito estadístico que significaba vencer por primera vez a Cerro Porteño en el historial de la liga, el técnico prefirió restarle dramatismo a los números y enfocarse en el esfuerzo institucional: “Con respecto a la victoria, importante. Importante para nosotros porque venimos batallando mucho. Somos un club humilde, con muchas ganas, con una ambición de terminar arriba, con una propuesta ambiciosa también. Intentamos jugar al fútbol, intentamos proponer; entonces siempre es bueno sumar, sumar de a tres y más contra equipos grandes. Después lo otro son estadísticas: que sea la primera victoria o no, es una estadística que no nos cambia el día a día”.

La tarde dejó además una apostilla llamativa cuando los hinchas azulgranas, molestos por el presente de su equipo, corearon el nombre del propio Nanni pidiéndolo para el banco cerrista. Con total mesura, el DT agradeció el gesto y ratificó su compromiso actual: “Y con respecto a lo de la gente, la gente siempre me trata muy bien, siempre me ha tratado muy bien y yo siempre les agradezco el cariño. Nada más. Hoy me debo a Ameliano y les deseo hacerlo, obviamente como siempre, lo mejor y la recuperación rápida mentalmente: pensar en la Copa y ojalá que les pueda ir muy bien”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se viene la Copa Paraguay el martes y Olimpia el fin de semana

Lejos de tiempo para celebraciones prolongadas, el plantel ya apunta sus cañones al compromiso del martes frente a Independiente de Campo Grande, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Paraguay, antes de encarar otro duelo de alto voltaje el fin de semana ante Olimpia. “Desde mi lugar es enfocarme el martes: tengo un partido de Copa Paraguay que queremos competir también, y tenemos otro partido muy difícil el fin de semana contra Olimpia. Así que tenemos tiempo de pensar; tenemos que ponernos a trabajar, analizar lo bueno, lo malo y empezar a analizar al rival”.