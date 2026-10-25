Roberto Nanni sobre el gol anulado a Falabella: “Estoy todavía buscando la falta”

Tras la derrota sufrida en condición de local frente a Olimpia, el director técnico de Sportivo Ameliano, Roberto Nanni, no ocultó su malestar por las decisiones arbitrales que, a su entender, condicionaron el trámite del encuentro. En conferencia de prensa, el estratega desmenuzó cada una de las acciones que generaron reclamos.

Sobre el gol anulado a Falabella y el reclamo en el tercer tanto de Olimpia

Consultado sobre las jugadas puntuales que marcaron el pulso del partido, Nanni se refirió primero al tanto invalidado cuando el marcador estaba 1-1: “Yo la verdad que sí lo vi, a ver si lo vi varias veces. Estoy todavía buscando la falta, pero bueno, hay criterios, hay criterios. Aparentemente hubo un empujón de Falabella, por eso no se cobró”.

❌¡FALTA PREVIA Y EL GOL NO SUBE AL MARCADOR! Otra vez Luca Andrea Falabella y el juego aéreo de Ameliano sorprenden al Decano. El árbitro consideró una falta previa contra Mateo Gamarra para invalidar la acción.



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Y al comparar esa acción con la jugada previa al tercer gol de la visita, añadió: “Y en el tercer gol de ellos estábamos pidiendo exactamente el mismo criterio: hubo un empujón a Estivel Moreira en mitad de cancha. Del arbitraje, los criterios fueron distintos. Me parece que el segundo gol nuestro (de Falabella) era válido y obviamente cambia la estructura del partido, pero no mucho más de eso”.

La expulsión de Julio González

El técnico también abordó la tarjeta roja directa mostrada a Julio González por la infracción sobre Víctor Sebastián Quintana, detallando los motivos por los cuales consideraba exagerada la sanción del juez: “Me parece que era una amarilla. Primero, porque la pelota va hacia afuera; segundo, porque no era último hombre; y tercero, porque no va ni con la plancha, va a sacar la pelota y el jugador de Olimpia puntea muy bien. Entonces termina Julio hasta lastimándose, golpeando la planta del pie del rival”.

Finalmente, cerró su análisis sobre la jugada y el criterio arbitral con una crítica directa: “Sin duda hace falta, pero me parece que con una clara amarilla se solucionaba el problema. Es mi opinión igual; a lo mejor tengo pronto un árbitro que va a tener más criterios, pero me parece a mí que era amarilla”.