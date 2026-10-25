Sportivo Ameliano
25 de octubre de 2026 - 17:51

Roberto Nanni sobre el gol anulado a Falabella: “Estoy todavía buscando la falta”

El argentino, Roberto Antonio Nanni​ (45 años), entrenador del Sportivo Ameliano.
El argentino, Roberto Antonio Nanni​ (45 años), entrenador del Sportivo Ameliano.

El entrenador del Sportivo Ameliano, Roberto Nanni analizó las jugadas polémicas del encuentro ante Olimpia dirigido por Carlos Paul Benítez, cuestionando los criterios dispares en el gol anulado a su equipo, la acción previa al tercer tanto rival y la roja directa a Julio “Polaco” González.

Por ABC Color
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Tras la derrota sufrida en condición de local frente a Olimpia, el director técnico de Sportivo Ameliano, Roberto Nanni, no ocultó su malestar por las decisiones arbitrales que, a su entender, condicionaron el trámite del encuentro. En conferencia de prensa, el estratega desmenuzó cada una de las acciones que generaron reclamos.

Sobre el gol anulado a Falabella y el reclamo en el tercer tanto de Olimpia

Consultado sobre las jugadas puntuales que marcaron el pulso del partido, Nanni se refirió primero al tanto invalidado cuando el marcador estaba 1-1: “Yo la verdad que sí lo vi, a ver si lo vi varias veces. Estoy todavía buscando la falta, pero bueno, hay criterios, hay criterios. Aparentemente hubo un empujón de Falabella, por eso no se cobró”.

Y al comparar esa acción con la jugada previa al tercer gol de la visita, añadió: “Y en el tercer gol de ellos estábamos pidiendo exactamente el mismo criterio: hubo un empujón a Estivel Moreira en mitad de cancha. Del arbitraje, los criterios fueron distintos. Me parece que el segundo gol nuestro (de Falabella) era válido y obviamente cambia la estructura del partido, pero no mucho más de eso”.

La expulsión de Julio González

El técnico también abordó la tarjeta roja directa mostrada a Julio González por la infracción sobre Víctor Sebastián Quintana, detallando los motivos por los cuales consideraba exagerada la sanción del juez: “Me parece que era una amarilla. Primero, porque la pelota va hacia afuera; segundo, porque no era último hombre; y tercero, porque no va ni con la plancha, va a sacar la pelota y el jugador de Olimpia puntea muy bien. Entonces termina Julio hasta lastimándose, golpeando la planta del pie del rival”.

Finalmente, cerró su análisis sobre la jugada y el criterio arbitral con una crítica directa: “Sin duda hace falta, pero me parece que con una clara amarilla se solucionaba el problema. Es mi opinión igual; a lo mejor tengo pronto un árbitro que va a tener más criterios, pero me parece a mí que era amarilla”.