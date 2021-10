Badayco Maciel destaca las situaciones creadas

Sportivo Luqueño no pasó de la paridad con el 12 de Octubre en un juego que se miró principalmente desde la tabla de promedios. Fue el tercer empate seguido del Auriazul en el torneo Clausura pero el DT Badayco Maciel no se muestra preocupado.

“Me preocuparía mas si no generamos o si no tuviésemos las chances de sacar la victoria. La verdad que en los últimos tres empates que sacamos, el partido se nos presentó, tuvimos las chances y a lo mejor podíamos haber ganado si teníamos más suerte”, analizó.

Al ser consultado si existió ansiedad al no aprovechar las acciones ante el rival de turno, Maciel respondió: “No sé si hubo ansiedad o no, pero a lo mejor en algunos momentos del partido sí, por las imprecisiones o por no concretar. Pero lo importante fue que se crearon, que tuvimos chances para marcar pero no quiso ser, más en el primer tiempo”.

“El partido estaba como para que nosotros hagamos algo más en el primer tiempo, llegar al gol y que se abra un poco más, pero no sucedió eso”, señaló en conferencia de prensa. Con el punto, Sportivo Luqueño fue igualado en el promedio por Sol de América, que derrotó a River Plate.