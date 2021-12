Sportivo Luqueño perdió la categoría contra el Sportivo Ameliano, que por primera vez competirá en la Primera División. Después del empate 1-1 en la revancha, las declaraciones de Marcelo Palau, quien manifestó “en la primera que ellos tuvieron, hicieron el gol, un gol inexplicable y no sé si alguna vez mis compañeros me lo van a poder explicar”, generaron polémica. “Me sorprendieron las declaraciones de Palau, no sé a qué exactamente se refería”, respondió David Villalba.

Por su parte, Pablo Gavilán también hizo referencia a las palabras del uruguayo y desmintió que haya existido inconvenientes en el vestuario entre los jugadores. “No pasó nada, los reclamos normales después de un partido. De por ahí cometimos errores y no aprovechamos las ocasiones que tuvimos. El rival pudo manejar bien el partido”, comentó el portero, que aún tiene contrato y aseguró que “si me tengo que quedar a jugar, me voy a quedar”.

“Yo tengo contrato hasta junio con ellos, vamos a ver qué pasa. Si me tengo que quedar a jugar, me voy a quedar, no tengo problema”, manifestó Gavilán, quien agregó que “desde el partido del sábado que no estoy pudiendo dormir, es un tema que nos duele a todos, pero la vida sigue, hay que estar con la frente alta, nuestra familia no merece sufrir por lo que estoy pasando”. En el 2022, el Chanchón disputará la División Intermedia, que tendrá 30 jornadas y arrancará el 1 de abril.