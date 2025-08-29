Sportivo Luqueño llegó a Ciudad del Este para visitar a Olimpia

Sportivo Luqueño es el primero en llegar a Ciudad del Este para la fecha 10 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Auriazul es visita a Olimpia este sábado 30 de agosto: el partido es a las 18:30, hora de Paraguay, en el Antonio Aranda. El plantel partió vía terrestre y luego de unas cuatro horas de viaje, está instalado en el hotel de concentración.

El Chanchón sorteó la tormenta generada en la semana por el interés del rival de turno en Julio César Cáceres. El Emperador fue candidato a dirigir nuevamente al Franjeado después de la renuncia de la dupla Ramón y Emiliano Díaz. El DT de 45 años conversó con los directivos del Rey de Copas, pero acabó rechazando la posibilidad de un regreso.

Sportivo Luqueño, a 4 puntos de Cerro Porteño

Sportivo Luqueño suma 17 puntos y está a 4 unidades del puntero Cerro Porteño. En la ronda anterior, con el empate 0-0 frente a Recoleta FC en el Luis Salinas de Itauguá, Cáceres y compañía habían desperdiciado la chance de reducir aún más la desventaja con el Ciclón, que perdió 3-1 con Sportivo Trinidense en La Nueva Olla de Asunción.