Luqueño: Negativa marca auriazul

Los auriazules del Sportivo Luqueño llevan seis derrotas seguidas en el torneo Clausura, una racha casi de descenso que le costó el puesto al entrenador Julio César Cáceres.

El debut del nuevo conductor auriazul, Lucas Barrios, está marcado para el domingo contra Nacional, en La Visera, a las 20:00.

La Pantera necesita lograr por lo menos un punto para evitar las siete caídas en hilera como las que sufrió el Sportivo en el 2011.

En el Clausura de aquel año, entre las fechas 10 y 16, Luqueño sucumbió contra Libertad (2-0), General Caballero de Zeballos Cue (4-1), Sol de América (2-1), Cerro Porteño (4-2), Rubio Ñu (2-0), Independiente de Campo Grande (3-2) y Nacional (2-1). Las tres derrotas iniciales se dieron bajo Rolando Chilavert y las siguientes con Daniel Raschle, quien no duró mucho, ya que luego vino Daniel Lanata.

En ese ciclo, el Sportivo inició con Guillermo Sanguinetti, luego Raúl Amarilla, Óscar Paulín, hasta que llegó Rolo Chilavert.