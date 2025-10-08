Pablo Aguilar regresa a Luqueño como asistente técnico de Lucas Barrios

El club utilizó sus redes sociales para hacer oficial la noticia y destacar el vínculo emocional con el ex-defensor: “Donde nació su historia, donde dejó su huella… Pablo Aguilar regresa al Sportivo Luqueño, esta vez para integrar el cuerpo técnico del profe Lucas Barrios”, posteó la entidad auriazul en sus diferentes cuentas oficiales.

El ex zaguero central había defendido los colores del Sportivo Luqueño durante el primer semestre de la actual temporada, participando en 14 partidos del Torneo Apertura y cinco encuentros de Copa Sudamericana. Para la segunda mitad del año, pasó a formar parte del 12 de Junio de Villa Hayes, equipo con el que luchó por el ascenso a la élite hasta la penúltima ronda.

¡𝗛𝗼𝗹𝗮, 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼! 😉💛💙



Donde nació su historia, donde dejó su huella…

Pablo Aguilar regresa al Sportivo Luqueño, esta vez para integrar el cuerpo técnico del profe Lucas Barrios. pic.twitter.com/MJCROE2yyC — Sportivo Luqueño (@SpLuquenOficial) October 8, 2025

El identificado con el “Chanchón” trabajará de cerca con Lucas Barrios, el nuevo entrenador de Sportivo Luqueño, quien días atrás recibió su licencia de técnico, y fue elegido por la directiva Auriazul para reemplazar a Julio César Cáceres, destituido del cargo debido a una racha de seis derrotas al hilo y siete encuentros sin conseguir una victoria.

La “pantera” asume el mando de un equipo que no triunfa desde el 16 de agosto, cuando venció 1-0 a Sportivo Ameliano. A causa de esta seguidilla sin victorias, Sportivo Luqueño se ubica décimo con 17 puntos en la tabla de posiciones, a 15 unidades del líder Guaraní. Además, ocupa el undécimo lugar del acumulativo con 39 unidades, manteniéndose a 9 puntos de los puestos que dan clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

El debut de la dupla Barrios-Aguilar con Sportivo Luqueño será en la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El "Auriazul" visitará a Nacional en el estadio Arsenio Erico de Asunción, en un encuentro pactado para el domingo 12 de octubre, a las 20:00 horas.