Luqueño: Una gota en el desierto

Con el empate del domingo con Nacional 1-1, Luqueño pudo cortar la negativa racha de seis derrotas consecutivas. Sin embargo, la cosecha de dos de los últimos 24 puntos del Clausura es muy pobre.

13 de octubre de 2025 - 16:59
Lucas Ramón Barrios Cáceres (40 años), director técnico del Sportivo Luqueño.
El técnico debutante del Sportivo Luqueño, el mundialista Lucas Ramón Barrios, destacó el trabajo del equipo contra Nacional en 60 minutos, reconociendo la superioridad del rival en los tramos finales.

El déficit físico del plantel auriazul es notorio. Es por eso que no puede aguantar un partido completo.

La actual campaña auriazul es de descenso, aunque la permanencia está asegurada, al menos este año.

El viernes, Luqueño jugará contra Trinidense en Itauguá, a las 17:30.

