Luqueño: Una gota en el desierto

El técnico debutante del Sportivo Luqueño, el mundialista Lucas Ramón Barrios, destacó el trabajo del equipo contra Nacional en 60 minutos, reconociendo la superioridad del rival en los tramos finales.
El déficit físico del plantel auriazul es notorio. Es por eso que no puede aguantar un partido completo.
La actual campaña auriazul es de descenso, aunque la permanencia está asegurada, al menos este año.
El viernes, Luqueño jugará contra Trinidense en Itauguá, a las 17:30.