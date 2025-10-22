Luqueño, con la misión de enlazar triunfos

Si bien la temporada del Sportivo Luqueño está salvada en cuanto a la permanencia, los auriazules necesitan puntuar para intentar ingresar a la zona de la Copa Sudamericana.

El Sportivo lidiará el sábado con Tembetary, en el estadio de Sol de América, a las 17:30.

Los dos choques del Apertura con los descendidos nómadas terminaron empatados 1-1. En la primera rueda del Clausura, el Chanchón se impuso por goleada de 5-1.

Luego del encuentro contra los rojiverdes, por la fecha 18ª, se vendrán los partidos frente a Ameliano, Recoleta FC, Olimpia y el campeonable Guaraní, en el cierre de la temporada.

Lucas Barrios es el cuarto técnico de Luqueño del año, después de Juan Pablo Pumpido, Gustavo Morínigo y Julio César Cáceres.