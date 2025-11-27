Sportivo Luqueño: Quintana, retorno y despedida

El partido dominical contra Guaraní podría marcar la despedida del volante central, que llegó al club popular, Sportivo Luqueño, cedido por Olimpia, frente al cual no pudo alistarse en la ronda anterior, por cláusula de contrato.

Quintana marcó dos goles en 18 juegos totalizados con el Sportivo, al que arribó a mitad de temporada después de militar en Nacional.

Una institución más pequeña, pero mucho más ordenada, clasificada a una competencia internacional, pretende contar con los servicios de Sebastián, que encajó muy bien en Luqueño, en el que difícilmente se quede.

La continuidad del técnico Lucas Barrios está confirmada. El mundialista desea cerrar este 2025 de buena manera, aunque ningún resultado podrá borrar la muy mala temporada en términos generales.

* El estadio. Las losetas prefabricadas serán colocadas en breve en el sector preferencial del Feliciano Cáceres. El movimiento que generó el traslado de los materiales le dio vida al club que parecía abandonado. El objetivo es ampliar y modernizar el coliseo, aunque el solo hecho de ponerlo de nuevo en funcionamiento significará un gran paso.