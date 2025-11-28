Luqueño da a conocer el avance de las obras del nuevo Feliciano Cáceres

La directiva del club, liderada por el presidente Hugo Daniel Rodríguez, enfrentó meses de intensas críticas. Los seguidores auriazules expresaron su frustración por el aparente estancamiento en las tareas y la ausencia de avances concretos y verificables en la estructura. No obstante, la presión de la fiel hinchada parece haber surtido efecto, permitiendo que el club anunciara un progreso significativo, utilizando sus cuentas de redes sociales .

“¡El Feliciano Cáceres sigue tomando forma! Hoy se colocaron las bases de las nuevas gradas, marcando un avance clave en la remodelación de nuestro estadio”, rezaba el post oficial difundido en redes sociales. El comunicado prosiguió: “Seguimos trabajando para que nuestra casa vuelva a ser el orgullo de toda una República”. Este mensaje fue recibido con un respiro de alivio y una renovada dosis de entusiasmo por la masa de simpatizantes.

El núcleo de esta fase de construcción se centra en la expansión de la gradería norte a 6.000 asientos. Además, la planificación incluye la creación de un exclusivo sector VIP, diseñado para albergar a unas 1.500 personas. Estas importantes adiciones están destinadas a elevar el aforo total del recinto a una cifra cercana a los 30.000 espectadores.

La remodelación del Feliciano Cáceres aspira a convertirlo en un moderno coliseo deportivo, cumpliendo con los estándares de calidad a nivel continental. Las mejoras buscan posicionar al estadio como un potencial anfitrión de torneos de la Conmebol. De concretarse, esto representaría una estructura de incalculable valor, tanto para el histórico club Sportivo Luqueño como para toda la comunidad luqueña.

