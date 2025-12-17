Pérez y Santander no continúan en Luqueño

Marcelo de la Cruz Pérez y Federico Javier Santander no figuran en los planes para el nuevo ciclo del Sportivo Luqueño.

“Mbappérez” y “Ropero”, de baja producción, se suman a Julio Báez, Mathías Suárez, Walter Rodríguez, Rubén Darío Ríos, Víctor Hugo Dorrego y Thiago Cáceres como las deserciones confirmadas tras el cierre de la temporada.

La tarea para la conformación del plantel no será nada fácil para el técnico Lucas Barrios, por la cuestión económica, ya que si no existe dinero para honrar las deudas con los componentes del plantel, es improbable pensar que el Sportivo pueda contar con grandes fichajes.

Hasta aquí la única incorporación confirmada es Óscar “Kure’i” Ruiz.