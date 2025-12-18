Luqueño: Arranque con escuálido plantel

El panorama en el Sportivo Luqueño es verdaderamente sombrío, con una sola incorporación, la de Óscar Ramón “Kure’i” Ruiz y 15 bajas, producto de la pésima temporada.

Los que dejan el club son Rodrigo Alborno, Lautaro Comas, Walter Rodríguez, Rubén Darío Ríos, Brahian Ayala, Lucas Monzón, Víctor Hugo Dorrego, Marcelo Pérez, Mathías Suárez, Federico Santander, Ángel Benítez, Alberto Espínola, Aldo Parra, Julio César Báez y Thiago Cáceres.

Los que podrían salvarse de las críticas en esta lista son “Pira” Benítez y Comas.

El Sportivo tiene la misión de fortalecer su promedio, ya que arrancará el año solo por encima de tres clubes, San Lorenzo, Rubio Ñu (recién ascendidos) y Ameliano.

El torneo Apertura se pondrá en marcha el viernes 23 de enero. Luqueño debutará contra 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero, probablemente ese mismo día, teniendo en cuenta la participación del Gallo norteño en la Libertadores contra Alianza Lima.