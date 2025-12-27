Luqueño: Aldo Maíz, segundo fichaje auriazul

El “choclofutbolista” Aldo Maíz, nueva incorporación del Sportivo Luqueño, tuvo un muy buen año en Guaraní, en el que no se quedó por cuestiones económicas.

El volante central, surgido en General Díaz de Luque, llega al club popular auriazul a préstamo del argentino Defensa y Justicia.

Maíz también militó en carácter de cedido en Cerro Porteño y Ameliano.

Luqueño requiere al menos una decena de jugadores para fortalecer su grupo luego de la “poda” impuesta tras la pobre temporada. De la lista inicial de bajas, dos atletas podrían ser rescatados. Ángel “Pirayú” Benítez y Lautaro Comas continuarían en la institución.

Los que dejaron Luqueño fueron: Walter Rodríguez, Rubén Darío Ríos, Víctor Hugo Dorrego, Federico Santander, Marcelo Pérez, Julio César Báez, Mathías Suárez, Rodrigo Alborno, Brahian Ayala, Lucas Monzón, Alberto Espínola, Aldo Parra y Thiago Cáceres.

La dotación auriazul cumple la primera parte de su preparación en las instalaciones de Rakiura (Luque), bajo el comando técnico de Lucas Ramón Barrios.