Luqueño, con contrataciones defensivas

Facundo Wiechniak es argentino, se desempeña como marcador central y llega al Sportivo Luqueño de Mitre de Santiago del Estero, tras iniciarse en el Sansinena.

Lea más: Aldo Maíz llega a Luqueño

Álvaro Martínez es lateral izquierdo, formado en Cerro Porteño y últimamente en 12 de Junio de Villa Hayes.

Los otros fichajes asegurados por el club popular auriazul son Óscar “Kure’i” Ruiz (34), Aldo Maíz (25), Giovanni Bogado (24), Alan Pereira (26) y Paul Vicente Riveros (28).

Ángel Benítez (29) y Lautaro Comas (30) continuarán en la institución.