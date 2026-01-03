Sportivo Luqueño
03 de enero de 2026 - 17:25

Luqueño, con pretemporada en Ybycuí

Lautaro Nicolás Comas (15/01/1995), futbolista argentino del Sportivo Luqueño.
Lautaro Nicolás Comas (15/01/1995), futbolista argentino del Sportivo Luqueño.

La fase preparatoria del Sportivo Luqueño se cumple en Ybycuí, en el noveno departamento de Paraguarí.

Por ABC Color

Los auriazules del Sportivo Luqueño habían tenido una etapa preliminar de los aprestos en Rakiura (Luque) y ahora desarrollan las tareas físicas de mayor intensidad. El cuerpo técnico es comandado por el mundialista Lucas Barrios.

Lea más: Luqueño, con contrataciones defensivas

El club popular anunció la prolongación de los vínculos de Lautaro Comas y Ángel “Pirayú” Benítez, los más regulares en la pobre temporada 2025.

Las incorporaciones auriazules para la nueva temporada futbolística son: Óscar Ruiz, Aldo Maíz, Giovanni Bogado, Alan Pereira, Paul Riveros, Facundo Wiechniak, Álvaro Martínez e Iván Maggi.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las bajas son: Walter Rodríguez, Rubén Darío Ríos, Víctor Hugo Dorrego, Federico Santander, Marcelo Pérez, Julio César Báez, Mathías Suárez, Rodrigo Alborno, Brahian Ayala, Lucas Monzón, Alberto Espínola, Aldo Parra y Thiago Cáceres.