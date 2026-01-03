Luqueño, con pretemporada en Ybycuí

Los auriazules del Sportivo Luqueño habían tenido una etapa preliminar de los aprestos en Rakiura (Luque) y ahora desarrollan las tareas físicas de mayor intensidad. El cuerpo técnico es comandado por el mundialista Lucas Barrios.

El club popular anunció la prolongación de los vínculos de Lautaro Comas y Ángel “Pirayú” Benítez, los más regulares en la pobre temporada 2025.

Las incorporaciones auriazules para la nueva temporada futbolística son: Óscar Ruiz, Aldo Maíz, Giovanni Bogado, Alan Pereira, Paul Riveros, Facundo Wiechniak, Álvaro Martínez e Iván Maggi.

Las bajas son: Walter Rodríguez, Rubén Darío Ríos, Víctor Hugo Dorrego, Federico Santander, Marcelo Pérez, Julio César Báez, Mathías Suárez, Rodrigo Alborno, Brahian Ayala, Lucas Monzón, Alberto Espínola, Aldo Parra y Thiago Cáceres.