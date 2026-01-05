Presentaciones graduales en Luqueño

El club popular auriazul, Sportivo Luqueño, dio este lunes la bienvenida al zaguero central argentino Facundo Wiechniak (23 años), proveniente del Mitre de Santiago del Estero.
Lea más: Pretemporada en Ybycuí
Óscar Ruiz (34) y Álvaro Martínez (23) son otros atletas oficializados, mientras que esperan el paso por la “producción” Giovanni Bogado (24), Alan Pereira (26), Paul Riveros (28) y el también argentino Iván Gabriel Maggi (26), atacante de Nueva Chicago.
El plantel luqueño, entrenado por Lucas Barrios, realiza la pretemporada en Ybycuí, departamento de Paraguarí.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy