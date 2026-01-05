Sportivo Luqueño
05 de enero de 2026 - 19:09

Presentaciones graduales en Luqueño

Facundo Wiechniak (27/08/2002), nuevo futbolista del Sportivo Luqueño.
Facundo Wiechniak (27/08/2002), nuevo futbolista del Sportivo Luqueño.Gentileza

De manera gradual, el Sportivo Luqueño va presentando a sus figuras con vistas al nuevo ciclo futbolístico que se abrirá el viernes 23 del presente mes.

Por ABC Color

El club popular auriazul, Sportivo Luqueño, dio este lunes la bienvenida al zaguero central argentino Facundo Wiechniak (23 años), proveniente del Mitre de Santiago del Estero.

Lea más: Pretemporada en Ybycuí

Óscar Ruiz (34) y Álvaro Martínez (23) son otros atletas oficializados, mientras que esperan el paso por la “producción” Giovanni Bogado (24), Alan Pereira (26), Paul Riveros (28) y el también argentino Iván Gabriel Maggi (26), atacante de Nueva Chicago.

El plantel luqueño, entrenado por Lucas Barrios, realiza la pretemporada en Ybycuí, departamento de Paraguarí.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy