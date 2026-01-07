Sportivo Luqueño
Luqueño: Auriazules, en plena renovación

Iván Gabriel Maggi (26 años), delantero argentino del Sportivo Luqueño.
El Sportivo Luqueño afronta un proceso de renovación de su plantel, tras la pobre temporada 2025.

El club popular, Sportivo Luqueño, dio la bienvenida al atacante argentino Iván Gabriel Maggi y a los connacionales Paul Vicente Riveros (zaguero central) y Alan Pereira (delantero).

Los primeros en ser anunciados para el nuevo ciclo fueron Óscar Ruiz (extremo), Álvaro Martínez (lateral izquierdo) y el también argentino Facundo Wiechniak (zaguero).

Paul Vicente Riveros Allende (28), con el manto auriazul.
Los siguientes en pasar por producción serán Giovanni Bogado y el “choclofutbolista” Aldo Maíz.

Alan Gustavo Pereira Guillén (26), en el Sportivo Luqueño.
El plantel, que activa en Ybycuí bajo el comando técnico de Lucas Ramón Barrios, aún no está completo.

Luqueño iniciará el año con la necesidad de fortalecer el promedio. Su debut en el torneo Apertura será de visitante contra el 2 de Mayo, probablemente el viernes 23 del presente mes.