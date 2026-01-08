Luqueño: Maíz en el Chiquero

El volante Aldo Maíz, nueva incorporación del Sportivo Luqueño, tuvo un buen 2025 en Guaraní, en el que no se quedó por diferencias económicas.

Lea más: Auriazules, en plena renovación

El “choclofutbolista”, toda una atracción en el Chiquero auriazul por su actualidad, surgió en General Díaz de Luque, que lo había transferido al Halcón de Varela, en el que no tuvo muchas oportunidades.

Maíz militó igualmente en Cerro Porteño y Ameliano. Ahora tendrá la oportunidad de demostrar sus condiciones en un club pasional, de importante arrastre, dependiendo lógicamente de su campaña.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El siguiente presentado será Giovanni Emmanuel Bogado (24), últimamente en Olimpia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las otras fichas auriazules para el nuevo ciclo son Óscar Ruiz, Alan Pereira, Paul Riveros, Álvaro Martínez y los argentinos Facundo Wiechniak e Iván Maggi.

La plantilla luqueña, dirigida por el mundialista Lucas Barrios, puso fin a la etapa de base física cumplida en Ybycuí. La preparación continuará en la Ciudad de la Música.