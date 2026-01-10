Expectativa moderada en Luqueño

Los auriazules del Sportivo Luqueño seguirán deambulando por distintos escenarios mientras se ejecuta la obra de mejoramiento del Feliciano Cáceres, que básicamente mantiene su estructura.

Este fin de semana será presentado Giovanni Bogado, una de las ocho incorporaciones, junto con Óscar Ruiz, Aldo Maíz, Alan Pereira, Paul Riveros, Álvaro Martínez y los argentinos Facundo Wiechniak e Iván Gabriel Maggi.

El Sportivo iniciará la temporada con un bajo promedio, producto de su discreto desempeño en el 2025. Este hecho hizo que el club de desprendiera de 13 jugadores tras la finalización del torneo Clausura.

La dotación auriazul cuenta con la conducción técnica del mundialista Lucas Ramón Barrios.