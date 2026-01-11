Luqueño: Bogado, en la “República”

El mediocampista ofensivo Giovanni Bogado, devenido volante central, la nueva contratación del Sportivo Luqueño, se formó en Libertad y militó igualmente en Fernando de la Mora, Atyrá FC y Rosario Central, dueño de su ficha.
Lea más: Expectativa moderada en Luqueño
Bogado es el octavo fichaje del popular club auriazul para la nueva temporada, después de Óscar Ruiz, Aldo Maíz, Alan Pereira, Paul Riveros, Álvaro Martínez y los argentinos Facundo Wiechniak e Iván Maggi.
El plantel es dirigido técnicamente por Lucas Ramón Barrios.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy