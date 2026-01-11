Sportivo Luqueño
Luqueño: Bogado, en la “República”

Giovanni Emmanuel Bogado Duarte (16 de setiembre de 2001), nuevo futbolista del Sportivo Luqueño.
El Sportivo Luqueño oficializó la incorporación de Giovanni Bogado, quien llega a la “República” tras su efímero paso en Olimpia, que lo había contratado por el buen rendimiento demostrado en Ameliano.

El mediocampista ofensivo Giovanni Bogado, devenido volante central, la nueva contratación del Sportivo Luqueño, se formó en Libertad y militó igualmente en Fernando de la Mora, Atyrá FC y Rosario Central, dueño de su ficha.

Bogado es el octavo fichaje del popular club auriazul para la nueva temporada, después de Óscar Ruiz, Aldo Maíz, Alan Pereira, Paul Riveros, Álvaro Martínez y los argentinos Facundo Wiechniak e Iván Maggi.

El plantel es dirigido técnicamente por Lucas Ramón Barrios.

