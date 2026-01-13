Luqueño: San Lorenzo es el nuevo examidor

El juego de fogueo que el Sportivo Luqueño animará con el Rayadito, Sportivo San Lorenzo, será en el estadio Gunther Vogel y está marcado para las 07:00, a puertas cerradas.

La modificación del rival obedece a la superficie sobre la cual se iba a cumplir el test match con el Canario, el césped sintético del Independiente CG.

El cuerpo técnico auriazul, comandado por Lucas Barrios, considera altamente riesgoso jugar sobre el empastado artificial luego de una exigente etapa física, por lo que decidieron cancelar el choque con “Reco” y acordar con Sergio Orteman el ensayo con San Lorenzo, en la Ciudad Universitaria.

Para la nueva temporada futbolística (la 91ª), Luqueño contrató a los argentinos Facundo Wiechniak e Iván Maggi, y a los connacionales Óscar Ruiz, Aldo Maíz, Giovanni Bogado, Alan Pereira, Paul Riveros y Álvaro Martínez.