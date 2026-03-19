Sportivo Luqueño
19 de marzo de 2026 - 17:33

Luqueño, la angustia por el riesgo del descenso

Víctor Sebastián Quintana Herrera (23 años), mediocampista del Sportivo Luqueño.
Víctor Sebastián Quintana Herrera (23 años), mediocampista del Sportivo Luqueño.

Al transcurrir una cuarta parte de la temporada liguera (11 rondas de 44), el Sportivo Luqueño empieza a convivir con los fantasmas del descenso.

Por ABC Color

El club popular Sportivo Luqueño, que bajó a la Intermedia en 2021, en el año de su centenario, corre serio riesgo de volver a experimentar ese frustrante momento deportivo.

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Las razones de la crisis son varias. La dirigencia, encabezada por Daniel Rodríguez, soporta una pesada carga económica. La conformación del plantel no fue buena y la mala campaña motivó el cambio en la conducción técnica, con la salida voluntaria de Lucas Barrios y la llegada de Pedro Sarabia, quien no le está encontrando la vuelta al equipo.

El Sportivo jugará el domingo contra el 2 de Mayo un partido clave en la lucha por la permanencia. El duelo será en el Deportivo Capiatá, a las 20:30.

La vuelta de Víctor Sebastián Quintana, ausencia en la derrota contra Olimpia 1-0, por cláusula de contrato, sería una de las principales novedades.