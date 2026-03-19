Luqueño, la angustia por el riesgo del descenso

El club popular Sportivo Luqueño, que bajó a la Intermedia en 2021, en el año de su centenario, corre serio riesgo de volver a experimentar ese frustrante momento deportivo.

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Las razones de la crisis son varias. La dirigencia, encabezada por Daniel Rodríguez, soporta una pesada carga económica. La conformación del plantel no fue buena y la mala campaña motivó el cambio en la conducción técnica, con la salida voluntaria de Lucas Barrios y la llegada de Pedro Sarabia, quien no le está encontrando la vuelta al equipo.

El Sportivo jugará el domingo contra el 2 de Mayo un partido clave en la lucha por la permanencia. El duelo será en el Deportivo Capiatá, a las 20:30.

La vuelta de Víctor Sebastián Quintana, ausencia en la derrota contra Olimpia 1-0, por cláusula de contrato, sería una de las principales novedades.