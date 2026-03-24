Rodrigo López en Sp. Luqueño: Cuándo y ante qué rival debuta

Rodrigo López asumió en Sportivo Luqueño en lugar de Pedro Sarabia. El regreso del uruguayo para un segundo ciclo (tercero sumando la era de jugador) es en un momento complicado del Auriazul, que suma seis encuentros sin ganar, arrastra dos derrotas consecutivas, está penúltimo en la tabla de posiciones a 19 puntos de Olimpia y ocupa puestos de descenso en el promedio.

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López, quien fue presentado en redes el lunes por la noche y ante los medios en una conferencia este martes al mediodía, cuenta con 3 días para preparar el estreno: vs. Nacional el viernes 27 de marzo, a las 18;30, en el Arsenio Erico de Asunción. El rival de la primera presentación del DT en el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay está tercero en la clasificación.

Rodrigo López: 3 partidos en pocos días

“Tenemos en vista el partido del viernes, del martes, tres fechas que son muy importantes para nosotros en tratar de conseguir los resultados que después nos permitan trabajar en semanas largas en el que podamos implementar nuestra mano y metodología”, manifestó López, que además del Tricolor, recibe a Cerro Porteño el miércoles 1 de abril y visita a Sportivo Ameliano el domingo 5.