Sportivo Luqueño y el riesgo del descenso

Con 19 puntos conquistados en 20 partidos, Sportivo Luqueño marcha en la penúltima posición en el campeonato Apertura. En el promedio, se ubica en la décima colocación, solo por encima de los recién ascendidos San Lorenzo y Rubio Ñu, que está a punto de sobrepasarlo.

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En el 2021, el club popular sufrió su cuarto descenso, después de los experimentados en 1931, 1955 y 1963. En ese año, que fue el de su centenario, el Chanchón hizo 18 puntos en el Apertura y 21 en el Clausura, con la salvedad que en dicha temporada solo compitieron 10 clubes en la máxima categoría.

La caída auriazul se había producido mediante el repechaje contra el Sportivo Ameliano. Su retorno fue inmediato, con el subcampeonato de la División Intermedia 2022, detrás del Sportivo Trinidense, consolidado en el circuito superior.

La presente marca de Luqueño es de 5 victorias, 4 empates y 11 derrotas, con tres entrenadores en un mismo campeonato, Lucas Barrios, Pedro Sarabia y Hernán Rodrigo López, el actual.

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El partido del domingo es clave en la lucha por la permanencia, si bien al año futbolístico liguero le quedan 24 rondas, las dos últimas del Apertura, más las 22 del Clausura.

Luqueño jugará contra San Lorenzo en la Ciudad Universitaria, en duelo marcado para las 17:00.