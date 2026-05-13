Lautaro Comás superó la marca centenaria en Sportivo Luqueño

Surgido en Patronato de Paraná, Lautaro Comas, de 31 años, uno de los referentes del Sportivo Luqueño, militó en O’Higgins de Chile y Guaireña, en el que tuvo dos etapas. Gran parte de su carrera la hizo en su club de origen.

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Con la casaca auriazul, el volante ofensivo acumula 85 partidos de Liga, 14 por la Copa Sudamericana y 6 por la Copa Paraguay, llegando a 105 juegos, un registro que es merecedor de un homenaje, pese a que la actualidad de la institución popular no es la mejor.

Luqueño se encuentra al borde de la zona roja del descenso. El domingo enfrentará a San Lorenzo, en el Gunther Vogel, a las 17:00.

Otros atletas de la actual plantilla auriazul, que dirige el uruguayo Hernán Rodrigo López, que lograron superar la marca centenaria en presentaciones son Fernando Benítez y Alfredo Aguilar.