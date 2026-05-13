Sportivo Luqueño
13 de mayo de 2026 a la - 10:07

Lautaro Comás superó la marca centenaria en Sportivo Luqueño

Lautaro Nicolás Comas, futbolista del Sportivo Luqueño nacido el 15 de enero de 1995, en Paraná, provincia de Entre Ríos.
Lautaro Nicolás Comas, futbolista del Sportivo Luqueño nacido el 15 de enero de 1995, en Paraná, provincia de Entre Ríos.Sportivo Luqueño

En un club en el que a los futbolistas les cuesta encontrar estabilidad, el argentino Lautaro Nicolás Comas superó la marca de 100 partidos en el Sportivo Luqueño, al que llegó en 2024 después de militar en Guaireña FC.

Por ABC Color

Surgido en Patronato de Paraná, Lautaro Comas, de 31 años, uno de los referentes del Sportivo Luqueño, militó en O’Higgins de Chile y Guaireña, en el que tuvo dos etapas. Gran parte de su carrera la hizo en su club de origen.

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Con la casaca auriazul, el volante ofensivo acumula 85 partidos de Liga, 14 por la Copa Sudamericana y 6 por la Copa Paraguay, llegando a 105 juegos, un registro que es merecedor de un homenaje, pese a que la actualidad de la institución popular no es la mejor.

Luqueño se encuentra al borde de la zona roja del descenso. El domingo enfrentará a San Lorenzo, en el Gunther Vogel, a las 17:00.

Otros atletas de la actual plantilla auriazul, que dirige el uruguayo Hernán Rodrigo López, que lograron superar la marca centenaria en presentaciones son Fernando Benítez y Alfredo Aguilar.