Sportivo Luqueño “coquetea” con su quinto descenso

A diferencia de los clubes Olimpia y Guaraní, que también están en construcción, que tendrán escenarios totalmente nuevos y requieren un plazo mayor, el Sportivo Luqueño contará con un escenario remodelado que estará recién habilitado en 2027.

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El último partido del equipo popular en el Feliciano Cáceres fue el 12 de setiembre de 2024, en la derrota por 3-2 contra el 2 de Mayo. Si la estructura del escenario será exactamente la misma, ¿por qué tanta demora? La pregunta que hace su sufrida afición.

La dirigencia, encabezada por Hugo Rodríguez, debería reactivar el coliseo en el menor plazo, para contar con la fuerza de los hinchas, porque el equipo la necesita.

El Sportivo arrancó el torneo Clausura con un triunfo de remontada por 2-1 sobre Guaraní, pero después el panorama cambió. Caída por 4-1 contra Trinidense y por 3-0 ante Cerro Porteño.

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¿Por qué el rendimiento bajó considerablemente? Probablemente uno de los motivos sea que el plantel no concentra y entonces es difícil determinar si los jugadores se cuidan, llevan una buena alimentación o tienen el tiempo de descanso suficiente para recobrar energías.

El panorama auriazul no es el mejor. Se encuentra en borde de la zona del descenso, a la que caerá si Rubio Ñu mejora su campaña, independientemente a los resultados que pueda cosechar el elenco de Hernán Rodrigo López, que para el choque sabatino contra el Ciclón conformó un conjunto impresentable, con una línea defensiva de cinco, en la que el marcador de punta Santiago Ocampos fue incluido como lateral izquierdo. Si en su puesto natural -lateral derecho- le cuesta el joven, ya se podrán imaginar lo mal que le fue.

El libro de pases se cierra el 28 de este mes. Luqueño necesita urgente un arquero que le brinde garantías, ya que Nicolás Campisi no está a la altura y con el correr de las fechas la presión será mayor y es muy probable que no la puede afrontar.

El Sportivo, campeón de Honor en los lejanos años 1951 y 1953, sufrió cuatro descensos, en 1931, 1955 (retornó en 1957), 1963 (volvió en 1969) y 2021 (regresó para el 2023).

El próximo domingo 9, Luqueño visitará a San Lorenzo en el Gunther Vogel, en un partido fijado para las 16:00, que lo deberá sacar adelante como sea. Es altamente probable que para este encuentro sea reactivado el “encierro”, por la importancia de los puntos.