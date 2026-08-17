Sportivo Luqueño
17 de agosto de 2026 a la - 11:25

El Luqueño de Rodrigo López permanece en la zona de riesgo

Hernán Rodrigo López Mora (48 años), director técnico del Sportivo Luqueño.
Hernán Rodrigo López Mora (48 años), director técnico del Sportivo Luqueño.Sportivo Luqueño

El Sportivo Luqueño perdió el domingo por 2-1 contra Libertad y continúa en la zona de riesgo del descenso. El equipo dirigido por Hernán Rodrigo López registra dos triunfos y tres caídas en el Clausura 2026.

Por ABC Color

Tercero en el promedio, pero de abajo para arriba. Esa es la realidad del Sportivo Luqueño, que ante un posible repunte de Rubio Ñu podría caer a la zona roja, de la que no se sale con facilidad. El último, Sportivo San Lorenzo, está virtualmente descendido.

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El elenco auriazul perdió el domingo contra Libertad por 2-1, con un rendimiento regular. El nivel del primer tiempo fue superior al del segundo. Con los cambios introducidos por Hernán Rodrigo López, el rendimiento decreció.

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Marcelo Pérez (“Mbappérez), un hijo de la casa, fue uno de los más reprobados, ya que parece no estar en condiciones físicas para la alta competencia.

El uruguayo López, que cumple su segundo ciclo como conductor auriazul, registra 14 partidos en esta etapa, con un negativo balance de 4 triunfos, 3 igualdades y 7 derrotas.

El próximo lunes, Luqueño visitará a Nacional en el estadio Arsenio Erico, en duelo de la sexta fecha del Clausura fijado para las 16:00.