El Luqueño de Rodrigo López permanece en la zona de riesgo

Tercero en el promedio, pero de abajo para arriba. Esa es la realidad del Sportivo Luqueño, que ante un posible repunte de Rubio Ñu podría caer a la zona roja, de la que no se sale con facilidad. El último, Sportivo San Lorenzo, está virtualmente descendido.

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El elenco auriazul perdió el domingo contra Libertad por 2-1, con un rendimiento regular. El nivel del primer tiempo fue superior al del segundo. Con los cambios introducidos por Hernán Rodrigo López, el rendimiento decreció.

Marcelo Pérez (“Mbappérez), un hijo de la casa, fue uno de los más reprobados, ya que parece no estar en condiciones físicas para la alta competencia.

El uruguayo López, que cumple su segundo ciclo como conductor auriazul, registra 14 partidos en esta etapa, con un negativo balance de 4 triunfos, 3 igualdades y 7 derrotas.

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El próximo lunes, Luqueño visitará a Nacional en el estadio Arsenio Erico, en duelo de la sexta fecha del Clausura fijado para las 16:00.