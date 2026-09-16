Luqueño: Barrios perfila el equipo para su reestreno

Sportivo Luqueño y Recoleta FC medirán fuerzas el próximo domingo en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:30, por la undécima fecha del campeonato Clausura 2026.

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El partido marcará el inicio del segundo ciclo de Lucas Ramón Barrios, mundialista como futbolista con la Albirroja en Sudáfrica 2010, como conductor del club popular auriazul, en el que inició su carrera de entrenador el pasado año.

“La Pantera” fue presentado el lunes en reemplazo del uruguayo Hernán Rodrigo López, destituido por malos resultados. Este martes ordenó el “picado” perfilando el elenco que intentará contra el Canario levantar cabeza en su deseo de fortalecer su débil promedio.

La primera duda pasa por la portería. La continuidad del guaireño Francisco Mongelós o el ingreso del argentino Nicolás Campisi, quien tampoco ofrece garantías.

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La zona defensiva estaría conformada por: Santiago Ocampos (debido a la lesión en la rodilla de Lucas Morales), Miguel Ángel Barreto, Facundo Wiechniak y Alexis Cantero; la zona medular estaría conformada por Marcelo Ojeda, Aldo Maíz, Giovanni Bogado y Tomás Muro. En ataque tiene un lugar asegurado el argentino Iván Maggi -peleado con el gol- y el cupo pendiente lo cubriría Jonathan Ramos, debido a la necesidad que tiene el Sportivo de engrosar la bolsa de minutos sub 19 que requiere el reglamento.

Como opción ofensiva aparece el experimentado Óscar “Kure’i” Ruiz, de acuerdo al panorama inicial que irá modificando con el correr de las jornadas, pues el elenco requiere de figuras frescas para estimular a la golpeada afición.