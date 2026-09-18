Libertad vs. Olimpia en la fecha 12: día, estadio y hora definidos

El Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) programó las primeras dos fechas de la segunda rueda del torneo Clausura 2026. El comienzo de la decisiva ronda, que define al segundo campeón del año si no repite Olimpia, a los demás clasificados a las copas internacionales y a los dos descendidos, tiene confirmado el fixture del clásico blanco y negro.

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En las revanchas, el actual puntero Libertad, líder con 22 unidades, recibe a Olimpia, tercero con 19 puntos: el partido tiene fecha, horario y escenario. El encuentro no fue programado para el fin de semana. Debido al amistoso de la selección de Paraguay contra Bolivia el domingo 27 de setiembre, la APF aprovechó el feriado del lunes 28 y fijo el choque para ese día.

Torneo Clausura 2026: ¿Cuándo y a qué hora es Libertad vs. Olimpia?

Libertad y Olimpia juegan el clásico blanco y negro por la fecha 12 el lunes 28 de setiembre, a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio La Huerta de la ciudad de Asunción. Antes, el Gumarelo de Nelson Haedo Valdez recibe a Sportivo Ameliano (sábado 19 a las 16:00) y el Franjeado de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez visita a San Lorenzo (domingo 20 a las 16:00).