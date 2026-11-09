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Sportivo Luqueño
09 de noviembre de 2026 - 14:53

Chico de 16 años firma contrato profesional en Luqueño

Óliver Santiago Miguel López Acosta, futbolista "profesional adolescente" del Sportivo Luqueño.
Óliver Santiago Miguel López Acosta, futbolista "profesional adolescente" del Sportivo Luqueño.CSL

El Sportivo Luqueño anunció este lunes la firma del contrato profesional del chico Óliver López, de 16 años, en el día del partido contra 2 de Mayo, en Itauguá.

Por ABC Color
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Por la decimonovena fecha del campeonato Clausura, Sportivo Luqueño jugará la noche de este lunes contra el Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá, a las 19:30.

Lea más: El título del Clausura 2026 podría definirse el domingo 22

El club popular auriazul anunció la firma del contrato (de menor, hasta la mayoría de edad) del defensor canterano Óliver Santiago Miguel López Acosta, nacido el 29 de setiembre de 2010.

El adolescente, que se desempeña como zaguero central, jugó de lateral derecho en la victoria de Rubio Ñu por 5-0, en La Arboleda, por la 18ª ronda. Fue su primer partido como titular y su tercero como profesional, a tan corta edad.

El 5 de abril pasado, López ingresó tras el descanso contra Ameliano (2-2), por el torneo Apertura e inmediatamente, al minuto, fue nuevamente cambiado. La estrategia es que el entonces quinceañero figure, pese a su fugaz presencia, como futbolista “profesional” y que al ser convocado a la selección Sub 15 lo que pudiera hacer con la albirroja sume a la bolsa de minutos para el reglamento. Sin embargo, la APF no consideró dicha “estrategia”, ya que el 2 de Mayo también había utilizado similar argucia.

El 31 de octubre, Óliver volvió a ingresar al campo para el segundo tiempo, que en esta ocasión lo pudo completar, en la caída de su conjunto contra Nacional por 3-0.

“¡El sueño del pibe con apenas 16 años!”, anunció el club popular en sus redes. “Óliver López firmó su primer contrato con el Sportivo Luqueño. El talento y la disciplina de la cantera auriazul tienen su recompensa. ¡Felicitaciones, mita’i; este es solo el comienzo!”.

La irrupción de López en Primera se da por varios factores, su capacidad y la necesidad que tiene el Sportivo de cumplir con el reglamento, teniendo en cuenta que el chico con mayores oportunidades, Jonathan Ramos (19), nunca pudo consolidarse pese a sus 49 presentaciones ligueras (2 tantos) y es muy difícil que en 2027 pueda ser considerado ya como adulto, ya que sus intervenciones se daban de manera forzada.

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