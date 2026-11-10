El Sportivo Luqueño, con un “maquillaje perfecto”

Para un club tan popular como el Sportivo Luqueño, librarse del descenso no debería ser motivo de festejo. El lunes se confirmó su continuidad en la élite tras el empate 2-2 entre San Lorenzo y Rubio Ñu, los caídos a la División Intermedia.

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Sin presión alguna y beneficiado con la expulsión de un jugador rival por segunda fecha seguida (Cristian Núñez/Jorge Sanguina), el equipo dirigido por Lucas Barrios derrotó en Itauguá por 3-0 al 2 de Mayo, para redondear la jornada considerada positiva.

En la ronda anterior, el elenco auriazul se despojó prácticamente de la pesada mochila del promedio al golear 5-0 a Rubio Ñu, su rival directo en la lucha por la continuidad en el círculo privilegiado.

Sin embargo, el año no es para nada bueno para el Chanchón, reflejado en la inestabilidad del cuerpo técnico. Comenzó con Lucas Barrios, luego vino Pedro Sarabia, quien se marchó al rato, después asumió Hernán Rodrigo López, hasta que regresó “La Pantera”. La producción general: 42 puntos en 41 partidos.

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Con la cosecha anual, salvar la categoría sería difícil. Ahí empieza a pesar el promedio, que castigó a los recién ascendidos Rubio Ñu y San Lorenzo, sobre todo al Laureado, que hubiese tenido chances de continuidad si solo se tenía en cuenta el puntaje de 2026, que es 40, cuando aún quedan tres rondas para la finalización del torneo Clausura.

En 2021, año del centenario de Luqueño, en el que se produjo su descenso, los auriazules acumularon 39 puntos, pero en 36 lances, con la salvedad que en esa temporada solo 10 clubes integraban la categoría de Honor. En aquella ocasión, el Chanchón animó la promo/repechaje con el Sportivo Ameliano, que lo mandó al segundo nivel de nuestro balompié por cuarta ocasión (1931, 1955 y 1963, los anteriores descalabros). Su primera caída a la “B” se dio de manera curiosa, no fue por una cuestión deportiva, de resultados, sino por tener su cancha fuera de Asunción, de acuerdo a los datos recabados por nuestro estadígrafo Rubén Darío Orué. Increíble.

La segunda competencia liguera, que entra en pausa por la Fecha FIFA, se reanudará el viernes 20, día en el que Luqueño lidiará precisamente con Ameliano, en La Fortaleza de Villeta, a las 17:00.

Si bien los fantasmas del descenso a esta altura están espantados, la institución de la Ciudad de la Música necesita un equipo con un nivel competitivo superior.