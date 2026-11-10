ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Sportivo Luqueño
10 de noviembre de 2026 - 10:48

El Sportivo Luqueño, con un “maquillaje perfecto”

El argentino Iván Gabriel Maggi (27 años) anotó el lunes el primer gol del Sportivo Luqueño sobre el Sportivo 2 de Mayo, en la victoria auriazul por 3-0, en Itauguá.
El argentino Iván Gabriel Maggi (27 años) anotó el lunes el primer gol del Sportivo Luqueño sobre el Sportivo 2 de Mayo, en la victoria auriazul por 3-0, en Itauguá.CSL

Dos victorias por goleada y la continuidad en Primera representan el “maquillaje perfecto” para el Sportivo Luqueño, cuya temporada no es para nada nuevo.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Para un club tan popular como el Sportivo Luqueño, librarse del descenso no debería ser motivo de festejo. El lunes se confirmó su continuidad en la élite tras el empate 2-2 entre San Lorenzo y Rubio Ñu, los caídos a la División Intermedia.

Lea más: Sportivo Luqueño vence al 2 de Mayo de PJC y reina la calma

Sin presión alguna y beneficiado con la expulsión de un jugador rival por segunda fecha seguida (Cristian Núñez/Jorge Sanguina), el equipo dirigido por Lucas Barrios derrotó en Itauguá por 3-0 al 2 de Mayo, para redondear la jornada considerada positiva.

En la ronda anterior, el elenco auriazul se despojó prácticamente de la pesada mochila del promedio al golear 5-0 a Rubio Ñu, su rival directo en la lucha por la continuidad en el círculo privilegiado.

Sin embargo, el año no es para nada bueno para el Chanchón, reflejado en la inestabilidad del cuerpo técnico. Comenzó con Lucas Barrios, luego vino Pedro Sarabia, quien se marchó al rato, después asumió Hernán Rodrigo López, hasta que regresó “La Pantera”. La producción general: 42 puntos en 41 partidos.

Con la cosecha anual, salvar la categoría sería difícil. Ahí empieza a pesar el promedio, que castigó a los recién ascendidos Rubio Ñu y San Lorenzo, sobre todo al Laureado, que hubiese tenido chances de continuidad si solo se tenía en cuenta el puntaje de 2026, que es 40, cuando aún quedan tres rondas para la finalización del torneo Clausura.

En 2021, año del centenario de Luqueño, en el que se produjo su descenso, los auriazules acumularon 39 puntos, pero en 36 lances, con la salvedad que en esa temporada solo 10 clubes integraban la categoría de Honor. En aquella ocasión, el Chanchón animó la promo/repechaje con el Sportivo Ameliano, que lo mandó al segundo nivel de nuestro balompié por cuarta ocasión (1931, 1955 y 1963, los anteriores descalabros). Su primera caída a la “B” se dio de manera curiosa, no fue por una cuestión deportiva, de resultados, sino por tener su cancha fuera de Asunción, de acuerdo a los datos recabados por nuestro estadígrafo Rubén Darío Orué. Increíble.

La segunda competencia liguera, que entra en pausa por la Fecha FIFA, se reanudará el viernes 20, día en el que Luqueño lidiará precisamente con Ameliano, en La Fortaleza de Villeta, a las 17:00.

Si bien los fantasmas del descenso a esta altura están espantados, la institución de la Ciudad de la Música necesita un equipo con un nivel competitivo superior.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
03
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más
05
Política
¿Por qué Alliana barrió la cúpula militar? Esto explica el ministro de Defensa
Ver más

Te puede interesar