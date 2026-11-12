Sportivo Luqueño, con un esperado anuncio del avance de su estadio

El coliseo del Sportivo Luqueño tiene la misma estructura, por lo que de ninguna manera puede ser presentado como “nuevo”.

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El proyecto consiste en la ampliación y modernización del coliseo, que fue utilizado por última vez el 12 de setiembre de 2024, en la derrota auriazul por 3-2 contra el 2 de Mayo.

¡Nuestro estadio sigue renaciendo! 🏟️



Continúan las obras en el Feliciano Cáceres, con importantes avances en la etapa del césped. 👏🏻👏🏻🇺🇦 pic.twitter.com/nmxVnLIEuP — Luqueño Play (@LuquenoPlay) November 12, 2026

El problema mayor de originó el 22 de julio de 2018, cuando se produjo un desplazamiento de la loseta del sector de Preferencias, ocasionando un “accidente con suerte” del exatleta del club Juan Carlos “Calí” Ojeda, quien no cayó al vacío por su contextura física robusta.

Al día siguiente, la Asociación Paraguaya de Fútbol ordenó la clausura de recinto por fallas estructurales. El 20 de junio de 2020 se produjo la rehabilitación parcial del escenario, luego de que las tribunas fuerzan reforzadas, salvo la parte principal, que en la actualidad está renovada.

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“¡Nuestro estadio sigue renaciendo!”, señala la nota de presentación, que agrega “continúan las obras en el Feliciano Cáceres, con importantes avances en la etapa del césped”.

De acuerdo a las estimaciones, las obras concluirán para el segundo semestre de año próximo.