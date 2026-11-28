Una magra temporada es la que está por cerrar el Sportivo Luqueño, que tiene más partidos disputados que puntos ganados en Liga. El viernes, el elenco auriazul perdió contra Olimpia por 2-1. La única alegría contra los franjeados se dio en los penales de la Copa Paraguay, ya que en Liga, van 14 caídas en fila contra el Decano.

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“En todo momento del partido buscamos el arco rival, ustedes lo vieron. Lamentablemente, como lo venimos diciendo en el campeonato, llegamos y perdemos partidos por errores. Es un tema que se tiene que solucionar”, indicó el orientador Lucas Barrios.

“Llegamos al empate (mediante Giovanni Bogado), lo hacemos de la mejor manera, y de vuelta se nos cobran un penal. Pero siempre digo lo mismo: me hubiese gustado que, así como cobró el penal, tenía que haber sacado tarjeta roja al lateral que le había hecho falta a ‘Gio’. Eso es lo que nos apena un poquito de nuestro fútbol, que pasen estas cosas que venimos repitiendo los entrenadores y los presidentes de los clubes”, aseguró.

“Entendemos que el campeonato está definido, pero para nosotros no está definido; queremos ganar y competir siempre. No sé qué hubiese pasado, por ahí hubiese ganado de la misma manera Olimpia si lo echaban al lateral de ellos, pero tenía amarilla, cortó una jugada de ataque y no se lo expulsó”, indicó el DT, cuestionando la falta de uniformidad de criterios.

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Lucas Barrios expresó su deseo que el atacante Iván Maggi y el volante Giovanni Bogado continúen en el club. “Han sido dos jugadores que hemos traído que nos han dado un montón este año; al club le han dado un montón y han sido responsables de muchas cosas buenas que le han pasado, creo que la gente también lo ve. Ese es el camino: traer jugadores de esa jerarquía. Reteniendo a ellos dos, trayendo un poco más de jugadores de jerarquía, más los chicos que están saliendo ahora”, puntualizó.

Luqueño cerrará la próxima semana su campaña 2027 contra Recoleta FC, de visitante.