Ojos trinidenses en una plaza copera en 2026

Con veinte puntos logrados en la primera rueda del torneo Clausura más los 34 del primer campeonato del año ubican al Sportivo Trinidense en la primera línea de una de las cuatro plazas de Copa Sudamericana 2025 y a solo cuatro unidades de la zona de la Copa Libertadores.

El equipo de Trinidad se sostiene con 54 puntos en el acumulativo, se distancia a quince de sus inmediatos perseguidores en la pelea por el cupo de la Sudamericana (Luqueño y Recoleta FC). Justamente, el Canario es el rival de pasado mañana, en el cierre de la primera fecha de la segunda rueda del campeonato que define todo.

Un triunfo permitirá al cuadro dirigido por el entrenador José Gabriel Arrúa distanciarse aún más de Recoleta, al que le ganó en el inicio del Clausura 4-2 (goles de Joel Román, Juan Vera, Alex Álvarez y Néstor Camacho).

Los veinte puntos acumulados en una rueda del Clausura es más de la mitad de lo cosechado en el Apertura (34) y mirando el promedio del año pasado, ya supera en ocho unidades a lo conseguido en toda una temporada (46 en 44 partidos). En 2023 Triqui acumuló 65 puntos, registro que está a solo once de lo ya embolsado este año y cuando queda aún toda una rueda (11 fechas, 33 unidades por jugarse). En 2026 es segura una plaza copera.