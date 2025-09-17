Trinidense: Par de bajas en la Cruz amarilla

El Sportivo Trinidense deberá modificar su estructura para su duelo contra Olimpia, en Sajonia.
El extremo Pedro Manuel Zarza (18) y el atacante Alan Benjamín Cano (20) pertenecen a los registros del Decano de nuestro fútbol y militan en la Cruz amarilla a préstamo. La cláusula de contrato de los atletas establece que no pueden ser alineados contra su club de origen.
Además, durante el reciente partido contra Recoleta FC, con derrota auriazul en casa por 3-2, Cano fue expulsado por reclamo al árbitro (doble amonestación), estando en la banca de suplentes.
El entrenador José Gabriel Arrúa, quien suena como futuro orientador de Cerro Porteño por su capacidad y su fuerte lazo familiar con la institución azulgrana, bajara varias posibilidades para la conformación del elenco que tiene la misión de rehabilitación luego de su reciente y dolorosa caída que se dio tras alcanzar una ventaja de dos goles.