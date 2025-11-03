Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño, ¿en Encarnación?

Cerro Porteño enfrenta a Sportivo Trinidense en la próxima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El partido (domingo a las 18:00, en simultáneo con Guaraní vs. Libertad) fue programado en el Luis Salinas de Itauguá, pero todavía está abierta la posibilidad de modificar la sede del encuentro: una de las alternativas es el Villa Alegre de Encarnación.

“Consultaron en qué condiciones está el campo de juego. Es una posibilidad que Trinidense y Cerro Porteño jueguen acá”, expresó Jorge González al Cardinal Deportivo. El presidente de Encarnación FC puntualizó que la decisión está en campo del club del Barrio Santísima Trinidad. “El estadio está en condiciones, la pelota está en la cancha de Trinidense, se puede resolver hoy’’, finalizó.