Trinidense: Estabilidad en la Cruz amarilla

La Cruz amarilla, Sportivo Trinidense, conserva el plantel con el que cerró el 2025, con pequeñas alteraciones.

Nicolás Maná (31), Clementino González (35) y el juvenil volante olimpista Fabrizio Baruja (19) son los que se incorporaron al grupo, del que salieron Juan Ángel Vera, transferido a Olimpia; Alex Álvarez, fichado por San Lorenzo, y Marcos Gaona.

El espigado centrodelantero Rodrigo Arévalo (30) se había acoplado al plantel tras su paso por el Guaraní de Fram, que descendió de la División Intermedia. Tras unas sesiones, “Piccolo” fue informado que no sería considerado, por lo que en estos momentos se encuentra analizando propuestas.

La preparación del “Triqui” se cumple en Surubi’i, el enorme complejo que se encuentra entre Mariano Roque Alonso y Limpio. Los atletas auriazules se ejercitan en un sitio situado ya en suelo limpeño.