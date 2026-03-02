Sportivo Trinidense
Trinidense: La Cruz amarilla, por el doblete

José Gabriel Arrúa (38 años), director técnico del Sportivo Trinidense.
Apenas finalizado el sorteo de la Copa Sudamericana 2026, el Sportivo Trinidense apuntó al éxito deportivo y económico al surgir como rival Olimpia, al que enfrentará el miércoles en Sajonia, a las 21:30.

Por ABC Color

De antemano, la Cruz amarilla, Sportivo Trinidense asegura una gran recaudación contra Olimpia. Las entradas, que pueden ser adquiridas vía Tuti, oscilan entre 50.000 y 250.000 guaraníes. Ahora va por el golpe frente a un entonado rival, que lidera con firmeza el torneo local.

Esta será la segunda intervención del club de Santísima Trinidad en “La Gran Conquista”. La primera se dio en 2024, año en el que compitió en la fase de grupos, a la que cayó de la Libertadores.

El técnico José Gabriel Arrúa prepara su estrategia con el objetivo de dar el golpe, ya que el candidato a pasar de ronda es el Decano, por tradición, plantel y presente.

El crecimiento que tuvo en los últimos años el club auriazul es asombroso, de la mano del presidente Norman Rieder. A modo de referencia, Trinidense apenas totaliza ocho temporadas en la máxima categoría, en cinco etapas, la primera en 1994, la segunda en 2007, la tercera en 2010, la cuarta en 2017 y la quinta desde el 2023.