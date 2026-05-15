La fórmula perfecta de Arrúa: Trinidense golpeó donde más le duele a Cerro Porteño

Sportivo Trinidense metió el gran impacto de la penúltima jornada del torneo Apertura 2026 al vencer a Cerro Porteño, un resultado que inyecta una dosis enorme de confianza en el campamento de Santísima Trinidad. El Triki no solo se reencontró con los tres puntos, sino que demostró una altísima efectividad para golpear en los momentos justos.

Tras el encuentro disputado en Villa Elisa, el director técnico José Gabriel Arrúa se mostró reconfortado por el rendimiento de sus dirigidos, destacando el valor de la victoria luego de transitar por semanas complicadas.

El desahogo y el valor de ser “justos ganadores”

Para Arrúa, el triunfo fue un premio a la constancia de un grupo que necesitaba sacudirse la presión de los malos resultados recientes:

“Yo creo que necesitábamos esta victoria. Habíamos hablado con los jugadores que por ahí caímos en una mala racha donde no estábamos pudiendo lograr la victoria. Bueno, yo creo que hoy se hizo un gran partido, aparte de la victoria. Es mérito de ellos, como les dije; el trabajo nuestro ahora, como venimos hablando, es de sostener este ritmo, esta intensidad, este juego para poder seguir en la racha y terminar de la mejor manera el torneo, que está ahí. Ante un rival como Ameliano, que viene la verdad que bastante bien, entonces creo que fue un partido donde somos justos ganadores. Creo que tuvimos muchas ocasiones, terminamos nuevamente sufriendo, pero bueno, gracias a Dios vino el tercer gol de Néstor que nos dio esa tranquilidad”.

Puntos clave: Presión alta, transiciones y el banco de suplentes

Al ser consultado sobre la planificación del partido, centrado en la asfixia inicial y el daño de contraataque, el estratega paraguayo desmenuzó la estrategia y reconoció el gran nivel de concentración que mostraron los futbolistas para explotar las debilidades del rival:

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“Pusimos jugadores con mucha intensidad para poder presionar alto, hacer el desgaste, y reservamos jugadores que con espacio por ahí te pueden liquidar; entonces yo creo que salió bastante bien. A veces están en esos días donde estás prendido, donde sale todo; yo creo que hoy fue uno de esos días donde estuvieron enchufados los jugadores y, como siempre les digo, nuestro primer rival somos nosotros mismos. Y sabíamos que Cerro sufría en transiciones por ser un equipo grande, por la característica mismo de sus jugadores, y bueno, nosotros tratamos de apuntar a eso y creo que lo aprovechamos bastante bien”.

A pesar del dominio, el DT admitió que pasaron por momentos de zozobra tras el descuento azulgrana, una situación que supieron resolver gracias al peso de la jerarquía que saltó desde la banca:

“Tuvimos varias ocasiones claras donde por ahí podíamos haber convertido y liquidado un poco antes el partido, donde terminamos nuevamente sufriendo y dándole esa oportunidad en esas sensaciones por ahí donde, cuando nos hacen el 2 a 1, que te puede complicar porque faltando pocos minutos contra un equipo grande así como Cerro... Bueno, pero entraron Luis de la Cruz, Néstor Camacho, Óscar “Chiquito” Giménez que pudieron liquidar el partido”.

Mirada fija en Ameliano y la proyección para el Clausura

Con 29 unidades en la tabla de posiciones, Sportivo Trinidense ya enfoca sus cañones en el cierre del campeonato. El objetivo inmediato es claro: romper una marca estadística y prepararse para un segundo semestre donde pretenden ser grandes protagonistas.

“Tenemos el último partido, queremos pasar la barrera de los 30 puntos, que era nuestro primer objetivo. Hoy estamos con 29 y enfrentamos a un gran rival que está pasando por un excelente momento como es Ameliano, que viene jugando bastante bien, viene casi más de 11 fechas, creo que, sin conocer la derrota. Y, bueno, trabajar y terminar, y después ver lo que va a ser el Clausura y trabajar en sostener estos grandes partidos de por ahí que tenemos nosotros, pero sostener a lo largo del torneo, que es lo que... lo que estamos buscando para verdaderamente poder pelear arriba porque tenemos buen plantel. Y, bueno, vamos a trabajar en eso para que Trinidense... Creo que este torneo podía estar un poquito más alto también, pero, bueno, los puntos, como les digo, son partido tras partido, día a día, que tenemos que trabajar para llegar más arriba en el Torneo Clausura”.