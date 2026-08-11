“Ekañy nde ratãmbácho, fuera de acá”: La denuncia de ‘Chiquito’ Giménez contra Derlis Benítez

La derrota de Sportivo Trinidense ante Libertad por la cuarta fecha del torneo Clausura 2026 quedó completamente eclipsada por un escándalo de proporciones. El delantero Óscar “Chiquito” Giménez rompió el silencio en una entrevista con Tigo Sports y denunció haber sido víctima de graves insultos, burlas y persecución arbitral por parte del juez Derlis Benítez durante el encuentro disputado en el estadio La Huerta.

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Giménez relató cómo se acercó a pedirle explicaciones al juez tras recibir la primera amonestación: “En la primera amarilla yo me voy y le digo: “¿por qué no cobrar la falta?” Y pueden escuchar el audio, porque le juro por mi hija, le juro que es lo más sagrado que tengo y no hablo del partido, porque la verdad que Libertad fue superior a nosotros, pero yo me voy solamente de ese lado porque la verdad me duele, estoy demasiado nervioso. Estuve a punto la verdad de hacer algo que, gracias a Dios y la virgen, me atajé y me fui de ahí, pero te juro por mi hija, que es lo más sagrado que que me voy y le digo: “¿por qué no cobrar una falta?””.

El delantero aseguró que el árbitro le faltó el respeto y utilizó expresiones despectivas hacia su persona: “Y quiero que escuchen. Le pedí al presidente y le pedí a todo el mundo que busquen así ese audio y escuchen claramente cómo este sinvergüenza se burlaba. En la primera tarjeta amarilla me voy y le digo: “¿por qué no cobraste la falta? Allá fue falta clara”. “Ekañy nde ratãmbácho. Fuera de acá, nde ratãmbácho… ja neratambáma, ekañy”, me dice y me quita el amarilla, y donde yo le digo: “¿por qué no cobraste la falta?”, así bien le hablé, bien”.

🟥Después de que finalizó el partido entre Libertad y Trinidense, Óscar Giménez fue expulsado.



📞El delantero del Triki, en desacuerdo por su expulsión, habló en exclusiva para #Triplete y dio su versión. pic.twitter.com/3CSbrVSZFZ — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 11, 2026

El atacante indicó que el juez continuó amenazándolo y que sus palabras fueron escuchadas por otros futbolistas: “Y pueden escuchar el audio. Estaba Jorge Marcelino también en el medio de la cancha, empieza a escuchar donde el tipo agarra y dice: “no le voy a cobrar más ninguna falta, este hatãmbácho, no le voy a cobrar más ninguna falta”, esto no es un partido de barrio donde hubo tres jugadas claritas de falta que fue la última, que Robert Rojas viene y me dice: “chiqui, en seco te pateé, falta clarita fue y no cobró”, me dice por la última falta”.

‘Chiquito’ detalló que los propios compañeros intercedieron ante la actitud desafiante del juez: “Marcelino le dice: “¿cómo vas a hablar así de un jugador?”. Le dice el árbitro: “no, ni una falta no le voy a cobrar”, y se está comunicando ahí con su equipo, “ni una falta más le voy a cobrar, este ratãmbácho, ni una falta, está todo duro”, dice. Y Marcelino le reclama también eso, y agarra y no cobra otra falta, cosa que le perjudica ya al jugador, y es una burla. Ya cómo un árbitro va a decir eso, esto no es partido de barrio”.

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Finalmente, el jugador lamentó que su reclamo haya terminado en roja directa mientras el juez se mofaba de la situación: “Tienen que escuchar el audio. No me pueden también expulsar por yo irme a decirle eso, y el tipo saca me saca una roja. Yo he visto varios partidos donde se le atropelló más y le hace quilombo y no quita ni una amarilla nada. Estoy demasiado caliente, demasiado nervioso porque es mi trabajo, le perjudica también al equipo, tres faltas claritas al final donde ya le perjudica al equipo, al sueño de mi equipo, al sueño del plantel, y el tipo burlándose de esa forma diciendo: “no le voy a cobrar ni una falta a este ratãmbácho, a este duro, está todo duro, no le voy a cobrar ni uno”, y se reía”.

Para cerrar, el delantero reflexionó sobre la falta de respeto a la profesión y la pérdida de códigos en el campo de juego: “La verdad que no sé para qué nos vamos en reuniones y esas cosas, pero esto ya es algo muy delicado. Así como yo también o el jugador se puede equivocar o nos equivocamos, nosotros aceptamos, pero esto ya no tiene ética, no tiene lógica. La verdad que yo estoy dolido, si escuchan el audio donde el tipo se burla así, porque siempre corre al audio, esto no puede ser así. Y agarra la primera que yo me voy a reclamarle que porque me falta el respeto, y me expulsa de una”.