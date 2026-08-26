Trinidense: Faustino Barone llega a la Cruz amarilla

El Sportivo Trinidense aseguró el concurso del delantero paraguayo-uruguayo Faustino Barone (20 años), quien llega a la Cruz amarilla cedido por Olimpia.

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El atleta, nacido en Asunción el 11 de mayo de 2006 y que actuó en las selecciones menores de Uruguay, inició su carrera en el River Plate de Montevideo.

Barone, quien llegó a Olimpia a mediados de 2025, tuvo muy pocas posibilidades en la Primera franjeada, en la que registra 10 partidos en Copa de Primera y Copa Paraguay, por la que marcó un gol el año pasado, a Fernando de la Mora.

Faustino disputó la Libertadores Sub 20 con el más ganador de nuestro fútbol en 2026, con dos goles marcados en cinco presentaciones.

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El atacante es el tercer jugador de los registros del club del barrio Mariscal López en llegar a “Triqui” en este mercado de pases invernal, después de Junior Samuel Gamarra (19) y Luis Carlos Abreu (22).