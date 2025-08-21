Cancelado el partido entre Independiente y Universidad de Chile por incidentes

El enfrentamiento entre los aficionados comenzó cuando los hinchas chilenos, ubicados en la tribuna Pavoni Alta, lanzaron proyectiles hacia los seguidores de Independiente en la popular baja. La situación escaló cuando barras de Independiente ingresaron a la zona donde se encontraban los hinchas de la “U”, lo que llevó a la interrupción definitiva del juego.

Tras la detención del partido y una espera de aproximadamente una hora, la CONMEBOL comunicó la cancelación definitiva del encuentro, no solo una suspensión. Esto significa que el partido no se reanudará, y el organismo decidirá el resultado después de una investigación exhaustiva de los hechos.

Partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile. pic.twitter.com/hXB1PCPuoe — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 21, 2025

Los primeros informes del incidente, incluyendo las imágenes, ya fueron enviados a la sede de la CONMEBOL en Asunción para que se evalúe la responsabilidad de ambos clubes. La posible sanción podría variar desde la repetición del partido hasta la anulación del resultado.

En el momento de la suspensión, el marcador era 1-1, con goles de Lucas Assadi para la Universidad de Chile a los 11 minutos y de Santiago Montiel para Independiente a los 27 minutos. Con este resultado, la Universidad de Chile tenía una ventaja de 2-1 en el marcador global.

Conmebol puede suspender partidos en casos de extrema gravedad

La CONMEBOL tiene la facultad de suspender un encuentro de forma definitiva, incluso antes de que comience, si se presentan casos de extrema gravedad. Una vez iniciado el partido, el Delegado del Partido puede proponer al árbitro la suspensión si lo considera pertinente, con la recomendación del Oficial de Seguridad u otros funcionarios presentes.

Reanudación de partidos

Si un partido ya iniciado se suspende definitivamente por causas ajenas a los clubes (fuerza mayor), deberá reanudarse dentro de las 24 horas siguientes. Si esto no fuera posible, la CONMEBOL fijará una nueva fecha. En ambos casos, se mantendrá el resultado y la misma planilla de juego al momento de la suspensión. El tiempo de espera prudencial para reanudar el juego es de 45 minutos. Si las causas de la interrupción persisten, el árbitro puede decretar la suspensión definitiva, a menos que existan circunstancias que justifiquen una espera mayor.

Cancelación del partido por culpa de los clubes

En los casos en que la interrupción del partido sea responsabilidad de los clubes o de las personas que estos representen, se aplicarán las sanciones previstas en el Código Disciplinario. Además, los clubes implicados deberán asumir todos los costos relacionados con la reanudación del encuentro.