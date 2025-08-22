Lanús avanza a cuartos en los penales con José Canale en sus filas

El único gol del encuentro lo marcó Dylan Aquino en el minuto 91, un tanto que empató el 1-0 que Central Córdoba había conseguido ocho días atrás en Santiago del Estero.

Lea más: Fluminense avanza con autoridad a cuartos de final

En la tanda de penales, Lanús acertó sus cuatro lanzamientos. La victoria se selló cuando el portero Nahuel Losada atajó el tiro de Braian Cufré y Gastón Verón desvió el suyo.

Aunque el Granate tuvo el control del partido desde el inicio, no logró capitalizar sus oportunidades. En el segundo tiempo generó varias ocasiones, pero la falta de puntería le impedía romper la paridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Todo cambió en el minuto 91, cuando Armando Méndez desbordó por la derecha y su centro fue conectado por Dylan Aquino, cuyo remate, desviado en Yuri Casermeiro, niveló la serie.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La tanda de penales tuvo un momento insólito cuando Jonathan Galván remató con los dos pies, una jugada que fue repetida por el árbitro en cumplimiento de la norma inspirada en la particular jugada de Julián Álvarez.

Tras la alegría por la clasificación, Lanús se prepara ahora para enfrentar a Fluminense en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Ficha Técnica

Lanús (1): Nahuel Losada; Gonzalo Pérez (minuto 70, Armando Méndez), Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo (minuto 80, Walter Bou); Eduardo Salvio (minuto 70, Alexis Segovia), Franco Watson (minuto 70, Dylan Aquino), Alexis Canelo (minuto 46, Marcelino Moreno); Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Central Córdoba (0): Alan Aguerre; Fernando Martínez (minuto 76, Galván Vittar), Facundo Mansilla, Jonathan Galván, Lucas Abascia (minuto 70, Yuri Casermeiro), Braian Cufré; Matías Perelló (minuto 61, Matías Vera), José Florentín, Matías Godoy (minuto 61, Iván Gómez); Leonardo Heredia (minuto 76, Lucas Besozzi), Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Gol: 1-0, minuto 91: Dylan Aquino. Definición por penales (4-2): Lanús: Convirtieron Walter Bou, Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich y Marcelino Moreno. Central Córdoba: Anotaron Jonathan Galván y Matías Vera. Nahuel Losada le atajó el tiro a Braian Cufré y Gastón Verón desvió su remate.

Árbitro: Cristian Garay (Chile). Amonestados: Franco Watson, Rodrigo Castillo, Agustín Medina (Lanús); Fernando Martínez, Lucas Abascia, Yuri Casermeiro, Omar De Felippe (Central Córdoba).

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, de Buenos Aires.

Fuente: EFE