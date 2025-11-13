“Fiesta Sudamericana” en la Costanera, en la antesala de la Final en Asunción

La Fiesta Sudamericana abrirá sus puertas ambos días, de 17:00 a 00:00 (hora paraguaya). Se invita a los hinchas a disfrutar de dos jornadas cargadas de entretenimiento, música, gastronomía y experiencias diseñadas para conectar con la pasión del continente. El acceso a la Fiesta Sudamericana es gratuito, permitiendo a todos participar de la celebración. Los interesados en asistir podrán adquirir sus entradas gratuitas ingresando al sitio web www.tuti.com.py.

Claudia Cortazar, directora de Marketing Conmebol, explicó el objetivo del evento. “Queremos que los hinchas empiecen a vivir la Final de la Copa Sudamericana desde la previa. Por eso impulsamos la Fiesta Sudamericana: un espacio con juegos, activaciones, una propuesta gastronómica variada y áreas de interacción, ideal para disfrutar el camino hacia La Gran Conquista”, resaltando el enfoque de crear un espacio de disfrute y conexión de los hinchas en general, no solo de los simpatizantes de los clubes finalistas.

El partido Final de la Conmebol Sudamericana se disputará un día después de la fiesta, el sábado 22 de noviembre. El encuentro tendrá lugar a las 17:00h (hora local), en el mítico estadio Defensores del Chaco. Donde el elenco “Granate” con el paraguayo José Canale en la zaga irá en busca de su segundo título, ante el “Galo”, que contará con el liderazgo en la defensa del compatriota Junior Alonso, en busca de su primera corona en el certamen continental.