Mineiro de Junior Alonso aterriza en Paraguay para la Final de la Sudamericana

Varios de los jugadores internacionales del club se unirán al resto del plantel directamente en Asunción tras haber cumplido con compromisos de selecciones nacionales durante la reciente fecha FIFA. Entre ellos se destaca el zaguero-lateral paraguayo y uno de los capitanes del equipo Junior Alonso, el chileno Iván Román y el centrocampista ecuatoriano Alan Franco. Estos futbolistas, piezas clave en el esquema de Sampaoli, se reportarán a la concentración del equipo brasileño para iniciar los preparativos finales de cara al encuentro más importante de la temporada.

El Atlético Mineiro tiene programado realizar dos sesiones de entrenamiento antes del partido. Ambas movilizaciones se llevarán a cabo en el estadio La Huerta, perteneciente al Club Libertad, para adaptarse a las condiciones del clima. El primer entrenamiento está fijado para mañana jueves a las 15:30 horas, y la última práctica será el viernes a las 10:00. Durante su estadía en la capital paraguaya, la delegación del Galo se hospedará en el lujoso Yacht & Golf Club Paraguayo.

El partido decisivo por la “Gran Conquista” se disputará este sábado 22 de noviembre a las 17:00 horas. Atlético Mineiro buscará sumar un nuevo título internacional a su palmarés, lo que sería su quinto trofeo oficial en competiciones CONMEBOL. El Galo ya conquistó la Copa CONMEBOL en 1992 y 1997 (precisamente ante Lanús), la Copa Libertadores en 2013 (cuya ida se jugó en el Defensores del Chaco) y la Recopa Sudamericana en 2014 (nuevamente superando a Lanús).