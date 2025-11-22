Copa Sudamericana
22 de noviembre de 2025 - 09:52

Lanús vs. Atlético Mineiro: A qué hora juega hoy y dónde ver en vivo en la Final de Copa Sudamericana 2025

La réplica del trofeo de la Copa Sudamericana en la Fan Fest de la Final en la Costanera, en Asunción, Paraguay.
Lanús y Atlético Mineiro disputan hoy la Final de la Coppa Sudamericana 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

La Copa Sudamericana 2025 define hoy al campeón: Lanús de Ronaldo Dejesús o Atlético Mineiro de Junior Alonso. El Granate y el Galo juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lanús vs. Atlético Mineiro: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

El paraguayo José Canale, jugador de Lanús, celebró aun gol en el partido frente a Platense por la fecha 9 del torneo Clausura 2025 de la Liga profesional de Argentina en el estadio La Fortaleza, en Lanús, Argentina.
Lanús vs. Atlético Mineiro: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

El paraguayo Junior Alonso, futbolista de Atlético Mineiro, en la conferencia previa a la Final de la Copa Sudamericana 2025 en la sala de conferencias del estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Lanús vs. Atlético Mineiro: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.